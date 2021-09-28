Kaş’tan yüzerek Yunanistan’a geçen iki Türk tutuklandı

Antalya’nın Kaş ilçesinden denize atlayarak pazartesi günü sabah erken saatlerinde 2 mil uzaklıktaki Meis adasına geçen ve Yunanistan basını tarafından Türk oldukları belirtilen iki kişi yakalandı.

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, kaçan kişilerden birinin adaya yakın bölgede yüzerken diğerinin ise adaya çıktıktan sora bindiği Rodos feribotunda yakalandığı ve üzerlerinde sahte belgeler bulunduğu ayrıca kendilerini FETÖ’ye üye oldukları için Türkiye'de tutuklanmamak için kaçtıklarını söyledikleri belirtildi.

Rodos'ta mahkemeye çıkarılan iki kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.