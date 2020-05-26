Kaş'ta yanan ormanlık alan ağaçlandırılacak

Antalya Kaş ilçe merkezindeki Çukurbağ Yarımadası’nda çıkan yangına kül olan ormanlık alanın yeniden ağaçlandırılacağı duyuruldu. Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, yaptığı açıklamada arazinin Ankara Gazeteciler Cemiyeti’ne ait olduğunu yanan alanın tekrar ağaçlandıracaklarını söyledi.

Antalya'nın turistik ilçe merkezinde bulanan Çukurbağ Yarımadası'nda villa ve yazlıkların bulunduğu bölgeye yakın olan ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle yayılan yangın 15 dönüm alanda etkili oldu. Yangından kısa bir süre sonra sosyal medyada yapılan yorumlar yangının kundaklama olduğu şüphesini gündeme getirdi.

Sit alanı olarak ilan edilmiş

Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, TELE 1 TV'ye yaptığı açıklamada, arazinin Ankara Gazeteciler Cemiyeti'ne ait olduğunu belirterek, cemiyetin bölgeyi sit alanı olarak ilan ettirdiğini söyledi. Bilgin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Gazeteciler Cemiyeti bu bölgeyi doğal SİT alanı olarak ilan ettirdi. Dolayısıyla bir yapılaşma olamayacağı gibi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de bu yapılaşmaya izin vermez. Yanan bölgeyi yeniden ağaçlandıracağız."