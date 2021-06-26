Kaş ve Bingöl'de orman yangını

Antalya’nın Kaş ilçesi, Çetili mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi bölgesinde dün akşam çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek, Suveren bölgesine yayıldı.

Kaş'a bağlı Üzümlü ve İslamlar mahalleri arasındaki Çetili mevkiindeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla yayılırken, ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazözle ekipler müdahale etti. Rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesi ve aşırı sıcak nedeniyle yangına müdahale güçlükle yapılabilirken, bölgeye havadan müdahale için de helikopter desteği gönderildi. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bölgeye yakın yerleşim yerlerinde oturanlar da kendi imkanlarıyla ekiplerin çalışmasına destek veriyor.

Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Servi bölgesinde dün akşam çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek, Suveren bölgesine yayıldı. Söndürme çalışmalarının devam ettiği bölgeye, ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.

Genç ilçesine bağlı Servi bölgesi ormanlık alanında, dün akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek, Suveren bölgesine yayıldı. Sarp kayalık bölgede yangına güçlükle müdahale edilirken, ilçe belediyelerinden de itfaiye ekipleri geldi. Söndürme çalışmalarının dünden beri devam ettiği bölgede, iş makineleri de müdahale için kullanılırken, yöre halkı da ekiplere destek veriyor.

Aynı yerde 11 Haziran'da da yangın çıkmış, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülmüştü.