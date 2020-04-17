Kaş'ta Koronavirüs vakasına hiç rastlanmadı; kaymakamı maskesiz markete almadılar

Antalya'nın ünlü turistik ilçesi Kaş'ta yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını çıktığı günden bu yana tedbirlerin en yüksek seviyede olduğu belirtilirken, Kaymakam Bülent Karacan, denetleme için maskesiz markete girmeye çalışırken, vatandaşlar tarafından engellendiğini söyledi.

Türkiye'de yeni tip Covid-19 vakasının rastlanılmadığı Antalya'nın Kaş ilçesinde, tedbirlerin uygulanmaya başlandığı ilk günden itibaren sosyal izolasyon ve sıkı denetim hiç elden bırakılmıyor.

İlçede ilk günden itibaren alınan önlemler ve halkın bilinçli davranması vaka görülmemesinde en büyük etkenlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Sosyal izolasyon ve sıkı denetim ise herkes tarafından benimsenmiş ilk iki kural olarak gösteriliyor

Kaymakam Karacan: Maskesiz markete giremedim

Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kuralları eksiksiz uyguladıklarını söyledi. Alınan bütün kararların insan sağlığı için olduğunu, Kaşlı vatandaşların bunu özümsediğini vurgulayan Karacan, kurallara harfiyen uyulduğunu bildirdi.

Karacan, "evde kal" çağrısının ilçede büyük karşılık bulduğunu, meydanların, dünyaca ünlü sahillerin boş olduğunu dile getirdi.

Kendisinin de bazen denetlemelerde bulunduğunu vurgulayan Karacan, "Bir gün vatandaşın ve esnafın tepkisini ölçmek için tek başıma maskesiz markete girmeye çalıştım. Girmeden hemen bir vatandaş, 'maskeni takman gerekiyor' diye uyarıda bulundu. Hemen maskemi çıkartıp taktım. Bu beni çok mutlu etti. Vatandaş bu işi gerçek anlamıyla sahiplenmiş" dedi.