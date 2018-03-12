Kaş-Kalkan Otoyolu Projesi'nde yürütmeyi durdurma kararı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Kaş ilçesi ve Kalkan Mahallesi arasında yapılması planlanan, Kaputaş Plajı\'nın bulunduğu bölgeyi etkileyen otoyol projesi hakkında, birinci derece sit alanından geçtiği gerekçesiyle açılan davada, yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, dünyaca ünlü Kaputaş Plajı\'nı içine alacak şekilde, Kaş ilçesi ile turistik Kalkan Mahallesi arasına 28 kilometre uzunluğunda, 4 şeritli, 26 metre genişliğinde otoyol projesi hazırladı. Maliyeti 73 milyon lirayı bulması beklenen, 4 viyadük ve toplam uzunlukları 5 kilometreyi aşan üç tünel bulunan yolun, doğal dokuya zarar vereceği iddiasıyla Peyzaj Mimarları Odası, Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği ile 77 bölge sakini, Ağustos 2017\'de yargıya başvurdu. İlk dava, Antalya Valiliği tarafından otoyol projesi için verilen \'ÇED gerekli değildir\' kararına, ikinci dava ise birinci derecede sit alanından geçen 2842 metrelik güzergâha ilişkin Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu\'nun verdiği izne karşı açıldı.

\'ÇED gerekli değildir\' kararına karşı açılan davada, Orman Bölge Müdürlüğü\'nün, Likya Kaş orkidesinin bulunduğu bölge için \"Başta endemik bitki türleri (Likya orkidesi) ve yabani hayvan varlığını tehdit ederek türlerin yok olmasına ve bölgede korunmuş olan doğal habitatların parçalanmasına neden olacak, bu parçalanma ilerleyen zamanlarda habitat kayıplarına ve türlerin yok olmasına neden olabilecektir\" uyarısına yer verildi.

Dilekçede ayrıca, otoban projesinin planlandığı bölgede yoğun trafik akışı olmadığına dikkat çekilerek, 73 milyonluk yatırımın çöpe gideceği, öte yandan, doğal SİT bölgelerinin yok olacağı belirtilerek, \'ÇED gerekli değildir\' kararının yürütmesinin durdurulması talep edildi.

\'YOL VARKEN YENİ BİR YOL GEÇİRİLMESİ ZORUNLU DEĞİL\'

Koruma Kurulu kararına açılan ikinci davada ise \'Halihazırda bir yol varken üstelik üst kotlardan geçen köy yolları da varken (asfalt halde) yeni bir yol geçirilmesi zorunlu değildir\' ifadelerine yer verildi. Dilekçede, Kaş gibi özellikli doğası olan antik ve doğal sit\'lerle bezeli, butik bir turizm kentine bu projenin hiçbir getirisinin olmadığı, götürüsünün yüksek olacağı, projenin telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacağı kaydedildi.

SİT DAVASINDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA VERİLDİ

Antalya İdare Mahkemesi, \'Sit alanında verilen izne karşı açılan davada\' yürütmeyi durdurma kararı verdi. Antalya İdare Mahkemesi\'nin kararında şu ifadelere yerildi:

\"Tabiat Varlıkları Kurulu\'nun 728 sayılı ilke kararında \'karayolu\' terimi geçmemektedir. Birinci derecede sit alanına yönelik müdahaledeki bu zorunluluk halinin, koruma komisyonu tarafından bir yerin sit alanının derecesinin değiştirilmesi veya kısmen kapsamdan çıkarılmasında izlenecek idari usule paralel şekilde değerlendirilmediği görülmüştür. Ayrıca dosyada bulunan daha önce Orman Bölge Müdürlüğü\'nün güzergâhın kuzeye kaydırılarak yeniden modellenmesi gerektiği yönündeki raporu da dikkate alarak yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.\"

\'PROJE TAMAMEN İPTAL EDİLMELİ\'

Kararın sevindirici olduğunu belirten avukat Tuncay Koç, \"Türkiye\'nin önemli bir doğa alanında, doğal sit ve antik sitlerin içinden geçen bir yola ihtiyaç bulunmamaktadır. Tarım ve orman alanlarını bölecek bu projeden derhal vazgeçilmelidir. Yöre halkının bu mücadelesi sonuç vermiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü bu projeyi tamamen iptal etmelidir\" dedi.

Avukat Tuncay Koç, \'ÇED gerekli değildir\' kararına ilişkin sürecin devam ettiğini ve keşif yapılacağını söyledi.