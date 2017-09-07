Kas hastası Ebru'nun Acun Ilıcalı hayali gerçek oldu

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY\'ın Hassa İlçesi\'nde yaşayan kas erimesi nedeniyle yürüyemeyen 18 yaşındaki Ebru Özçelik\'in Acun Ilıcalı ile tanışma hayali gerçeğe döndü.

Kas hastası Ebru Özçelik geçtiğimiz günlerde en büyük hayalinin Acun Ilıcalı\'yla tanışmak olduğunu söyledi. Ebru Özçelik\'e sosyal medya üzerinden cevap veren Acun Ilıcalı da, \"Sevgili Ebru, şu anda Brezilya\'dayım. En kısa zamanda buluşmamızı organize edeceğim, istediğin beni görmek olsun\" dedi.

Acun Ilıcalı, yurda dönüşünün ardından Ebru\'ya destek sağlayan internet üzerinden röportajlar yayınlayan Sarı Mikrofon\'un sunucusu Özkan Bozkurt aracılığıyla ailesiyle iletişime geçildi. Yapılan görüşmelerin ardından alınan uçak biletinin ardından Ebru ve ailesi Özkan Bozkurt\'la birlikte İstanbul\'a uçtu. İstanbul\'da ilk olarak Acun Medya ekibinin havalimanında karşılaştığı Ebru Özçelik ve beraberindekiler, özel yatla boğaz turu yaptı. Boğaz turunun ardından Acun Medya\'nın bulunduğu binaya geçen Ebru\'yu Survivor yarışmacılarından Erdi Ünver ile Bulut Özdemiroğlu karşıladı.

İkiliyle sohbet eden Ebru, TV 8 stüdyolarını gezip hem bilgiler aldı hem de bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

Ardından Acun Ilıcalı Ebru\'yla bir araya geldi. Bol bol hatıra fotoğrafı çekilen Ebru\'ya Acun Ilıcalı tarafından içinde diz üstü bilgisayarın da bulunduğu çeşitli hediyeler verildi. Ebru Özçelik ve ailesi bir günlük İstanbul seyahatinin ardından yeniden Hatay\'a döndü.

Hatay\'ın Hassa İlçesi\'ndeki evine dönünce kendisine bu güzel anı yaşatan Özkan Bozkurt ve Acun Ilıcalı\'ya teşekkür eden Ebru Özçelik, hayatının en güzel günlerinden birini geçirdiğini söyledi.

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