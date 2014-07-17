Kas geliştiriciler spor salonlarında satılamayacak

Sağlık Bakanlığı, bugün bazı basın organlarında yer alan 'Kas geliştirici ilaçlar eczanelerde satılacak' başlıklı habere ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, spor salonlarında kas geliştirici ve takviye edici vb. ürünlerin satılmaması ve denetlenmesi yönünde karar alarak 81 il valiliğinin uyarıldığı kaydedildi.

Bugün bazı basın organlarında yer alan haberde, Eskişehir'de Çağlar Çam isimli vatandaşın kas geliştirici ve doping hapları kullanmasının ardından kalp krizinden ölmesi üzerine sağlık bakanlığı ile Spor ve Gençlik Bakanlığı'nın bir çalışma başlattığı iddia edildi. Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, bu haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Anti Doping Ajans'ın (WADA) yasak ilaçlar listesinde yer alan; takviye edici gıdalar, sporcu gıda veya gıda karışımı ürünlerin, ülkemize kaçak yollardan girmesinin ve reçetesiz veya izinsiz kullanımının engellenmesi amacıyla Spor ve Gençlik Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalar neticesinde Spor ve Gençlik Bakanlığı, kendisine bağlı spor salonlarında belirtilen ürünlerin satılmaması ve denetlenmesi yönünde karar alarak 81 il Valiliği uyarılmıştır. Son yıllarda da sıkça gündeme gelen ve tartışma konusu olan bu ürünlerin kontrolsüz ve hekim tavsiyesi olmadan kullanılmasının önüne geçmek adına ilaç grubundaki; Büyüme hormonları, Antibiyotikler, Antihistaminikler ve Antidepresanların reçetesiz olarak bilinçsizce ve amacı dışında kullanımını önlemek amacıyla Bakanlığımız Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, illere gerekli denetimlerin yapılması için gerekli uyarıda bulunulmuştur. Halkımızın ilacı hekim tavsiyesi ile yalnızca eczanelerden alma konusundaki hassasiyeti hayati önem taşımaktadır. Bakanlığımız bilinçli ilaç kullanımı konusunda halkımızı bilgilendirmeye yönelik gerekli tanıtımları yapmaya, eczacı ve hekimlerimize yönelik eğitim, izleme ve değerlendirme çalışmaları yürütmeye, halkımızın sağlığı için, insan sağlığını tehdit eden uygulamaları kararlılıkla denetlemeye devam edecektir."