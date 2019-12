Kaş, alternatif turizmin başkenti olma yolunda

Merkezi ve çevresindeki turizm tesisleri ve yamaç paraşütü, dalış, kaya tırmanışı, dağ bisikleti, kano turu ile yürüyüş olanaklarıyla Antalya’nın Kaş ilçesi alternatif turizmin başkenti olma yolunda ilerliyor.



Çoğunlukla İtalyan, Alman ve Fransız turistlerin tercih ettiği Kaş, son yıllarda Amerikalı, Kanadalı ve Japon turistlerin de gözdesi olmaya başladı. Pansiyonlar, butik oteller ve iki üç yıldızlı oteliyle merkezde 5 bin 500 olmak üzere toplam 11 bin 500 yatağın bulunduğu Kaş ilçesindeki tesislerde “her şey dahil” sistemi uygulanmıyor.



Turistler, denizin yanı sıra, 100 avro karşılığında, 700 metre yüksekliğindeki Kırdavlı pistinden yamaç paraşütü, Muğla sınırındaki Eşen Çayı’nda nehir kanosu, Demre’ye bağlı Kekova’da deniz kanosu, 1500 metre yükseklikteki Gömbe Yaylası’nda dağ bisikleti turu, Saklıkent, Hacıoğlan Köyü, Kapıtaş ve Kıbrıs Deresi kanyonlarında da yürüyüş yapma olağı bulabiliyor. Su zengini Saklıkent’teki Karaçay’da şişme botla yapılan rafting de turistlerin tercih ettiği etkinlikler arasında yer alırken, 13 dalış okulu tarafından 35 noktaya gerçekleştirilen dalışlar ile Patara’daki atlı turlar da turistlerin büyük ilgisini çekiyor.



Kaş’a üçüncü kez tatil için gelen Danimarkalı Jeanelte Lundshoej, Kaş’a ilk geldiğinde enfes bir manzara ile karşılaştığını belirterek, “Kaş’ın dünyada eşine az rastlanan bir güzellikte olduğuna, burada tatil yapmanın bir ayrıcalık olduğuna karar verdim. Her türlü turizm alternatifi var. Dünyanın her yerinden turist geliyor. Kaşlılar bizimle özdeşmiş, konuksever insanlar” dedi.



Kaş’a tatil için 16 yıldır geldiğini anlatan Alman Nina Von Lemm de, “Kaş benim için bir tutku. 16 yıl önce geldim ve Kaş’a aşık oldum. Her yıl geliyorum. Havası, insanları, denizi sizi kendine bağlıyor. Burada insanlar farklı. Doğası, tarihi,istediğiniz her türlü etkinliği yapabileceğiniz hoş bir yer. Denizin rengi herhalde hiçbir yerde bu kadar güzel değil” diye konuştu.



Kaş tutkunlarından İngiliz Geoff Corani ise, aile olarak sekiz yıl önce Kaş’a tatil için geldiklerini, havası, doğası, tarihi, denizi ve insanlarını çok sevdiklerini, yılda 3-4 kez gelerek yörenin her yerini gezdiklerini söyledi.



Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, son yıllarda kültür turizmi açısından da gelişme kaydeden Akdeniz’in incisi Kaş’ta dalış, uçuş, kano, Likya yollarında yürüyüş, yelken ve kürek etkinliklerini de ilave ederek kültür turizmini ve butik otelleri geliştirmek istediklerini ifade etti.



(AA)