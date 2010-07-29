-KARZAİ: NEDEN HAREKETE GEÇMİYORLAR? KABİL (A.A) - 29.07.2010 - Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, Afganistan'ın Batılı müttefiklerinin neden Pakistan'daki Taliban üslerine karşı harekete geçmediklerinin sorgulanması gerektiğini söyledi. Karzai, düzenlediği basın toplantısında, "Terörizme karşı verilen savaş, Afganistan'daki köyler ve evlerde değil. Bu savaş sığınaklarda, (terörizme) para ve eğitim sağlayan kaynaklarda ve bunlar Afganistan'ın dışında" diye konuştu. Basın mensuplarının "Pakistan'ın Taliban'a verdiği destek" ve "Afganistan'daki çatışmanın neden bu kadar uzadığına" ilişkin bir soruyu Karzai, "Afganistan'ın bunu durdurma yeteneği bulunup bulunmadığı ayrı bir sorun, ama müttefiklerimiz bu yeteneğe sahip. Şimdi sorulması gereken şu: Neden harekete geçmiyorlar" diye yanıtladı. Basın toplantısında, WikiLeaks adlı internet sitesinden basına sızdırılan Afganistan'a ilişkin gizli Amerikan belgeleri konusuna da değinen Karzai, bu gizli belgelerin açıklanmasının Afganistan'daki uluslararası güçle işbirliği yapan Afgan vatandaşlarının hayatlarını tehlikeye soktuğunu söyledi.