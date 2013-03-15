Karyola demirinden kayık sonları oluyordu

Bodrum'un Turgutreis beldesindeki bir inşaatta çalışan işçiler A.T. ve A.B, karyola demiri, sunta ve inşaatlarda kullanılan yalıtım malzemeleriyle bir kayık yaparak balık tutmak için denize açıldı. Turgutreis açıklarında etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle karaya geri dönemeyen ve kayıkları batma tehlikesi geçiren işçiler, “Alo 158” hattını arayarak Sahil Güvenlikten yardım istedi.

'Böyle kurtarıldılar'

Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı, alınan yardım çağrısı üzerine SG-11 botunu bölgeye gönderdi. Yapılan araştırmada deniz üzerinde sürüklenen kayık ve içindeki iki kişiye ulaşıldı. Halat bağlanarak çekilen kayıktakiler bota alındı.

A.T. ve A.B. hakkında, “Trafik güvenliğini tehlikeye” düşürdükleri gerekçesiyle işlem yapıldığı ve Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilecekleri öğrenildi.