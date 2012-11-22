Karun'un en önemli hazinesi bulundu

Kültür Bakanı Günay, 2005'de Uşak Arkeoloji Müzesi'nden çalınan ''Kanatlı Denizatı'' diye bilinen broşun Almanya'da bulunduğunu açıkladı.

Bakanlık yayını olarak Süryanice basılan ilk kitap ile Kürtçe basılan ikinci kitabın 31. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı'ndaki tanıtımında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, önemli bir haberi paylaşmak istediğini söyledi.

Günay, 2005'te Uşak Arkeoloji Müzesi'nden ''Kanatlı Denizatı'' broşunun çalındığını, bu soyguna sebebiyet veren, sahtesiyle önemli eseri değiştiren müze müdürünün 10 yıl ceza aldığını hatırlattı.

Bakan Günay, şunları kaydetti:

''2005 yılında Uşak Arkeoloji Müzesi'nden çalınan Uşak bölgesine ait Karun Hazinesi eserlerinin en önemli parçası olan 'Kanatlı Denizatı' diye bilinen som altın ve milyonlarca lira değerindeki mücevher, Almanya'da bulundu, ele geçirildi. Türk ile Alman makamları arasında eserin Türkiye'ye ait olduğu konusunda mutabakat gerçekleşti. Yasal süreci takip ediyoruz. Adli makamlarımız, bakanlığımız ve Alman adli makamları bu süreci takip ediyor. Sanıyorum çok kısa süre içerisinde, biliyorum yılbaşından ya da yeni yılın ilk tarihlerinde Karun Hazineleri'nin en hayati parçalarından olan 'Kanatlı Denizatı'na Türkiye'miz yeniden kavuşmuş olacak.''

Uşak'ta yeni bir müzenin temelini attıkları bilgisini veren Günay, ''O zamana kadar muhtemelen bunu Ankara'da sergileyeceğiz ama daha sonra ait olduğu yere dönecek. Bu, Türkiye'nin son zamanlarda kültür varlıklarına gösterdiği duyarlılığın dünya çapında yansıma bulmasının özel sonuçlarından bir tanesidir'' diye konuştu.