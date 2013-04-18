Karun Hazineleri artık yeni evinde sergilenecek

Karun Hazineleri olarak adlandırılan 451 parçalık paha biçilmez koleksiyon, yapımı süren yeni Uşak Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek.

Uşak'ta yapımı süren yeni Arkeoloji Müzesi'nin Mimarı Metin Keskin, Lidya Kralı Krezüs'e ait olduğu değerlendirilen ve Karun Hazineleri olarak adlandırılan 451 parçalık paha biçilmez koleksiyon için müzede özel bir sergi salonu hazırlanacağını dile getirdi.

Keskin, Uşak Tren Garı yakınında inşa edilen yeni müze binasının 2 bin 450 metrekare alanda kurulacağını ve üç katlı olacağını söyledi.

Halen Uşak Arkeoloji Müzesi'nde yaklaşık 45 bin eser bulunduğunu ve bu eserlerin büyük bölümünün sergilenebilir nitelikte olduğunu belirten Keskin, Karun Hazineleri için özel sergi alanlarının oluşturulacağı yeni müzenin akıllı güvenlik sistemleri ile korunacağı belirtti.

Uşak Valisi Mehmet Ufuk Erden de Karun Hazineleri'nin Uşak'ın markası olduğunu ifade ederek, yapımı 2014 yılında sona erecek müzenin kent için son derece önemli olduğunu dile getirdi.