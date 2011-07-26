-KARUM'DA AÇIK HAVADA YEŞİLÇAM GÜNLERİ ANKARA (A.A) - 26.07.2011 - Ankara Karum Alışveriş Merkezi yaz etkinlikleri çerçevesinde açık havada Yeşilçam filmleri gösterilecek. Yeşilçam Günleri için, Karum Alışveriş Merkezi'nin Arjantin Caddesi ve Sheraton Otel'e bakan çimlik alan seçilirken, başkentli sinemaseverler açık havada kurulan perdede nostalji yaşayacak. Yeşilçam Günleri hakkında bilgi veren Organizatör Black Model&Casting Agency'nin İmtiyaz Sahibi Levent Şen, amaçlarının Tunalı Hilmi ve Karum'u eskisi gibi cazibe merkezi haline getirmek olduğunu söyledi. Şen, başkentli sinemaseverlerin Yeşilçam Günleri boyunca eski sinemalarda olduğu gibi açık havada frigo buz ve patlamış mısır eşliğinde filmleri izleyerek nostalji yaşayacaklarını söyledi. Şen, ''Başkentli sinemaseverleri 30 Temmuz Cumartesi Günü ''Selvi Boylum Al Yazmalım'' filmiyle başlayacak Yeşilçam Günlerine bekliyoruz'' dedi. Yeşilçam Günleri Max FM, YEY Enerji ve GCI Danışmanlık sponsorluğunda gerçekleşiyor.