‘Kartopu oynayayım’ derken soğuktan donmayın

Kış deyince hepimizin aklına kaymak, kızakla kaymak, kartopu oynamak gibi oyunlar gelir. Ancak hazırlıklı olunmadığı takdirde, karda geçirilen eğlenceli dakikalar donma, hipotermiya gibi hastalılara davetiye çıkarabilir.



Donma herhangi bir uzvumuzun uzun süre soğuğa maruz kalması sonucu ciltte oluşan bir durum. Cilde zarar veren ufak çaplı donma vakalarında acı olmayabilir ve kalıcı bir hasar oluşmaz, ama dokular aşırı etkilenirse, donmuş yerler her soğuğa çıktığında acıyabilir. Voa Special'da yer alan bilgilere göre, kan damarlarının zarar görmesi durumundaysa, enfeksiyon veya kangren oluşabilir.



Hipotermiya ise vücut kaybettiği ölçüde ısı üretemeyince ortaya çıkar. Ağır ilerleyen bir süreçtir ve belirtileri arasında kontrol edilemeyen titreme, ağır nefes alma ve düzgün düşünememe gibi belirtiler yer alır. Tedavi edilmediğinde ölümcül olabilir.



Peki nasıl korunacağız? İşte üşümemek ve hastalanmamak için birkaç ufak önlem:



• Sıkı örtünmek: Şapka veya şal kullanın, kafanızı, boyun ve kulakları iyice sarın. Parmak kısmı bütün olan eldivenler giyin.



• Terlemeyin: Sizi terletecek aktivitelerden kaçının. Terden ıslanmış giysiler ve soğuk hava ikilisi sıkıntıya sebep olur.



• Kat kat giyinin: Birbiri üstüne gevşek ama kat kat giysi giymek, tek kat çok kalın bir giysiden daha koruyucu. Paltonuzun veya ceketinizin suya dayanıklı ve sıkı dokunmuş kumaştan olmasına özen gösterin.



• Islanmayın: Mümkün olduğunda ıslanmamaya ve kuru kalmaya özen gösterin. Bot ağızları, yaka gibi giysilerinizdeki karın girebileceği açıklara dikkat edin.



• Alkol tüketmeyin: Alkol vücudunuzu olduğundan daha sıcak hissetmenize yol açar ve vücudun ısıyı içerde tutma yetisini azaltır.

