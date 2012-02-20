Kartopu atan çocuğa suç duyurusu

T24 - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, sokakta oynayan çocukların attığı buzlu kartopunun başına gelmesi sonucu yaralanan kadın, Bursa Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, 18 Ocakta merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, süt almaya giden Nevin Yılmaz (42), yolda kafasına isabet eden buzlu kartopu yüzünden yaralandı. Başının kanadığını fark eden Yılmaz, olay yerine gelen ambulans ile sağlık ocağına götürüldü.

Buradaki müdahalenin ardından taburcu edilen Yılmaz, sorumluların cezalandırılması için Bursa Adliyesine gelerek suç duyurusunda bulundu. Çevrede yaptığı incelemede kendisine kartopu atan çocuğun F.K. (11) olduğunu tespit ettiğini belirten Yılmaz, ''Eve giderek çocuk ve annesiyle görüşmek isterim. Annesi, benden özür dilemek yerine tersleyerek, 'Ne halin varsa gör' dedi. Ben de adliyeye gelerek suç duyurusunda bulundum'' dedi.

Savcılığa yaptığı müracaata takipsizlik kararı verilince Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi gönderdiğini ifade eden Yılmaz, ''Hakkımı sonuna kadar arayacağım'' diye konuştu.