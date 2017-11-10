Karton toplama kavgasında bıçaklandı

Ergün AYAZ/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde, Suriyeli gençler arasında karton toplama tartışması nedeniyle çıkan kavgada 20 yaşındaki Hızır Asaf bıçakla yaralandı.

Olay, Vezirçiftliği Mahallesi Ulucamii Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu oldukları öğrenilen Muhammet El Hasan ile Hızır Asaf arasında karton toplama nedeniyle tartışma çıktı. Muhammet El Hasan üzerinde taşıdığı bıçakla Hızır Asaf\'ı sırt ve kolundan bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Hızır Asaf\'ı gören vatandaşlar polisi ve 112 Acil\'i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibi Hızır Asaf\'a ilk müdahalede bulundu. Hızır Asaf kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Polis, Muhammet El Hasan\'ı gözaltına alırken, soruşturma başlattı.



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