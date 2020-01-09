Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul idarecilerine 'basın' uyarısı

Diyarbakır’da bir okulda kartonla bilgisayar dersi verilmesinin haber olmasının ardından Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okul idarecilerine Whatsapp üzerinden bir mesaj gönderdiği ileri sürüldü. İddiaya göre İl Milli Eğitim Müdürü imzasıyla gönderilen yazıda okul yetkililerinin basına demeç vermeden önce izin alınması istendi.

Söz konusu yazıda şu ifadeler kullanıldı:

“İlimiz genelinde eğitim öğretim alanında yürütülen faaliyetler ve yapılan örnek çalışmalar, farkındalık oluşturmak veya güzel uygulamaları paylaşarak örnek teşkil etmek adına zaman zaman sosyal medya paylaşılmakta, ayrıca farklı konular hakkında zaman zaman öğretmen, okul yöneticileri veya ilçe yöneticilerimiz tarafından yazılı/görsel basın ve yayın organlarına açıklamalarda bulunulmaktadır.

Ancak ilgili makamlara bilgilendirilmeden ve yazılı izin alınmadan yapılan açıklamalar sonucunda haber konusu metinlere kişisel görüş ve fikirler eklenmesiyle olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.

Bu nedenle, ilimiz genelinde tüm ilçe ve eğitim kurumu yöneticileri ile öğretmenlerimizin, eğitim ortamlarında yaşanan olumlu veya olumsuz olaylarla ilgili basın ve yayın organlarına açıklamada ve bilgi paylaşımında bulunmadan önce mutlak suretle yazılı izin almaları, ayrıca kurumsal ve kişisel sosyal medya hesaplarından yapılacak paylaşımlarla alakalı maksimum seviyede hassasiyet gösterilerek herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi hususunda bilgi ve gereğini önemle rica ederim.”

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BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre konuyla ilgili bilgi vermeyen İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilisi devlet memurlarının basına demeç vermeden önce izin alması gerektiğini söyledi. Yetkili böyle bir yazı yazılmadığını iddia etti.

İddia edilen söz konusu mesajın ekran görüntüsü şöyle: