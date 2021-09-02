Kartlı harcamalar yüzde 41 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa’nın Harcamalar Araştırması’na göre 2021’in ocak-nisan dönemi itibarıyla kartlı harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye’de yapılan kartlı harcamalarda yeni tip koronavirüs (Covid-19) etkisini inceleyen araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

İlki Mart-Ağustos 2020 dönemine bakılarak gerçekleştirilen araştırmanın ikincisinde, salgının kış aylarına denk gelen ikinci dalgası ve 2021’in ilk dört ayı analiz edildi.

Araştırmada öne çıkan sonuçlara göre, Türkiye’de 2020 yaz aylarındaki normalleşme ile başlayan toparlanma süreci, ikinci dalganın başladığı aralık ayında yavaşlamakla birlikte eski ivmesini kısa sürede tekrar kazandı. 2021’in ocak-nisan döneminde kartlı harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 arttı.

Türkiye, 3 ülkeden daha iyi bir sınav verdi

Araştırmada Kovid-19 döneminde erken ve kısıtlayıcı tedbirler alan İtalya, diğer ülkelere oranla daha az kısıtlama getiren İsveç ve Türkiye’ye benzer kısıtlama yaklaşımları gösteren ABD ile kıyaslamalar yer aldı. Buna göre Türkiye’nin diğer ülkelerine göre daha iyi performans sergilediği ortaya çıktı.

İkinci dalganın başlangıcında kartlı harcamalar bakımından İsveç keskin düşüşler yaşarken, benzer kısıtlamalar uygulayan ABD ve Türkiye’nin kartlı harcamalar grafiğinin birbirine yakın dalgalanmalar yaşadığı gözlendi.

Temmuz 2020-Mart 2021 dönemindeki tüm aylarda Türkiye’nin diğer üç ülkeye kıyasla daha iyi bir sınav verdiği de dikkati çekti. Mart 2021’de yıllık bazda kartlı harcamaların Türkiye’de yüzde 50, İtalya ve ABD’de yüzde 40 oranında büyüdüğü, İsveç’te ise yüzde 15 küçüldüğü görüldü.

Kartlı harcamalarda e-ticaret, banka kartları ve temassız ödeme öne çıktı

Türkiye’de, Nisan 2019-Mart 2020 ve Nisan 2020-Mart 2021 dönemindeki harcamalar karşılaştırıldığında, 3 önemli sıçrama öne çıktı.

Sokağa çıkma kısıtlamaları ve tüketici alışkanlıklarının değişmesiyle Türkiye’de rekor seviyelere ulaşan e-ticaretin yüzde 55, banka kartı harcamalarının yüzde 40 büyümesi ve temassız ödemelerin 6 katına çıkmış olması kartlı ödemelerindeki büyümenin yapı taşlarını oluşturdu.

Kartlı ödemelerin yüzde 17’sini oluşturan banka kartı harcamalarının, kredi kartı yıllık büyümesinin 2,5 katı üzerinde artması da ayrıca dikkati çekti. (AA)