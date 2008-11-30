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Spor

Kartlar karıştı!..

30 Kasım 2008 02:00


Turkcell Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Hacettepe'yi 3-1'lik skorla geçti. 


Karşılaşmanın 57. dakikasında maç 1-1 iken, Hacettepe ceza alanına gelen ortaya siyahi oyuncu Zoko elle dokundu ve penaltıya neden oldu. Bu pozisyonda penaltı noktasını gösteren hakem Süleyman Abay, topa elle müdehale eden Zoko'nun yerine, Admir Teli'ye sarı kart gösterdi.

Sarı kırmızılı takım maçta 3-1 öne geçtikten sonra, 76. dakikada yaşanan bir pozisyonda Admir Teli bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu arada pozisyonun asıl kahramanı Zoko ise 75. dakikada yerini İbrahim Şahin'e bırakmıştı.


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