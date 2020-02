Kartepe'ye hafta sonu akını

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde bulunan Kartepe kayak merkezi, hafta sonunu fırsat bilen tatilcilerin akınına uğradı. İstanbul ve çevre illerden Kartepe\'ye gelenler, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı kayak merkezinin keyfini çıkardı.

Kartepe kayak merkezinde günlerdir kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Hafta sonu güneşin açmasıyla kayak tutkunları, pistlere akın etti. Telesiyejlerin önünde uzun kuyruklar oluşurken, Kartepe\'nin zirvelerine çıkan tatilciler, kayak ve snowboard yaptı. Günübirlik tatilciler de çocuklarıyla eğlenmenin keyfini çıkardı.

Hafta sonunu geçirmek üzere Kartepe\'ye gelen Kesra Bornaun, \"Havalar şu an harika. Biz İstanbul\'da boş bulduğumuz her an buraya kaçmak için fırsat arıyoruz. Şu anda da havayı çok iyi bulduğumuzdan ötürü ilk işimiz kendimizi Kartepe\'ye atmak oldu. Kar şu an harika. Pistlerin durumları da çok iyi. İstanbul\'a en yakın nokta zaten Kartepe. Türkiye\'de de zaten pistleri şu an kar olarak en elverişli olan yer Kartepe. Ben 2 senedir kayak yapıyorum. Her vakit bulduğumda da gelip burada kaymaya devam edeceğim\" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte İstanbul\'dan geldiğini dile getiren Ufuk Yıldırım da \"İstanbul\'dan eşim ve çocuklarımla geldim. Tatil güzel geçiyor. Kar güzel, hava güzel, otel güzel. Her şey çok güzel şu anda. Kayağı düşerek denedik. 3- 4 defa düştük ama öğreniyoruz\" dedi.

Öğrencileriyle beraber günübirlik tatil için geldiklerini belirten Ceylan Sağcık ise \"İstanbul\'dan geldim. Okulun öğrencilerle birlikte düzenlediği tatil amaçlı bir organizasyonuna katıldık. 1 günlük kısa bir tatilimiz oldu. Tek başıma, düşe kalka kayak öğreniyorum. Kayak eğlenceli geçiyor. Kayağı ilk defa deniyorum. Çocuklar da burayı beğendiler. Ortam eğlenceli, sıcak, güzel. Benim için beklentimin yukarısındaydı açıkçası\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI