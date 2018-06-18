T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kartepe'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

Ergün AYAZ/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur, su baskınlarına neden oldu

18 Haziran 2018 18:24

Ergün AYAZ/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur, su baskınlarına neden oldu. Dudu Göçer bu yıl dördüncü kez evini su bastığını söyleyerek, çözüm bulunmasını istedi.
Öğle saatlerinde, Kartepe ilçesinde etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu. Bazı evlerin zemin ve bodrum katları ile iş yerlerini su bastı. Bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla kaplandı. İtfaiye ve belediye ekipleri ilçede su baskını olan ev, iş yeri, cadde ile sokaklarda suları çekmek için çalışma yaptı. Kartepe İstasyon Mahallesi Mithatpaşa Caddesi\'nde oturan Dudu Göçer\'in evini de su bastı. Bu yıl dördüncü kez evini yağmur suyu bastığını söyleyen Dudu Göçer, \"Her yağmur yağışında evimi yağmur suyu basıyor. Bu sene dördünce kez evime yağmur suyu doldu. Eşyalarım yine kullanılmaz hale geldi. Ne yapacağımı şaşırdım. Yetkililer bir çözüm bulsun\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergün AYAZKARTEPE Kocaeli DHAKOCAELİ KartepeDudu GöçerBazıKartepeMahallesi Mithatpaşa CaddesiBuEşyalarımNeYetkililerFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24