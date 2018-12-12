T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kartepe'de kar kalınlığı 70 santime ulaştı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe'de kar kalınlığı 70 santime ulaştı

12 Aralık 2018 19:51

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'de, Samanlı Dağları\'nın zirvesinde bulunan Kartepe\'de kar kalınlığı 70 santime ulaştı.
Kocaeli\'de bulunan Türkiye\'nin en önemli kayak merkezlerinden Kartepe\'de son günlerde aralıklarla etkili olan yağışlarla birlikte kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı ekipler, iş makineleri ile kayak merkezine giden yolda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar lastiği olmayan birçok araç yolda güçlükle ilerledi. Günübirlik tatil için aileleriyle birlikte gelenler, kayak merkezi yolu üzerinde kızak ve şişme botlarla kayarak eğlenmenin keyfini çıkardı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dinçer AKBİR Alişan KOYUNCUKARTEPE Kocaeli DHA KOCAELİ Samanlı DağlarıKartepeKocaeliTürkiyeBüyükşehir BelediyesiKarGünübirlikFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24