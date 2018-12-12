Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'de, Samanlı Dağları\'nın zirvesinde bulunan Kartepe\'de kar kalınlığı 70 santime ulaştı.

Kocaeli\'de bulunan Türkiye\'nin en önemli kayak merkezlerinden Kartepe\'de son günlerde aralıklarla etkili olan yağışlarla birlikte kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı ekipler, iş makineleri ile kayak merkezine giden yolda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar lastiği olmayan birçok araç yolda güçlükle ilerledi. Günübirlik tatil için aileleriyle birlikte gelenler, kayak merkezi yolu üzerinde kızak ve şişme botlarla kayarak eğlenmenin keyfini çıkardı.



FOTOĞRAFLI