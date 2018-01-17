Kartepe sömestir tatiline hazır

Ergün AYAZ/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Kartepe Kayak Merkezi\'nde kar kalınlığı 52 santimetreye ulaşınca 17 pistinin tamamı açıldı. Kartepe Green Park Resort Spa Otel Misafir İlişkileri Yetkilisi Gizem Erenoğlu, sömestir tatilinde otelin yüzde 100 doluluk oranını yakalayacağını söyledi.

Samanlı Dağlarının zirvesindeki 21 kilometre uzunluğuyla 17 kayak pisti bulunan Kartepe Kayak Merkezi\'nde kar kalınlığı 52 santimetreye ulaştı. Otele gelen tatilciler, kayak ve snowboard yaparak, kar yağışının keyfini çıkarıyor. Günübirlik tatilciler kayak pistlerinden hafta içi 60 TL\'ye, hafta sonu ise 100 TL\'ye yararlanabiliyor. Kartepe\'de bulunan otelde sömestir tatilinde konaklayacak 2 kişi günlük 880 TL ücret ödeyecek.

Kartepe Green Park Resort Spa Otel Misafir İlişkileri Yetkilisi Gizem Erenoğlu, \"Kartepe kayak bölgemizde 17 adet kayak pisti var. Şuan itibariyle tüm pistlerimiz açık. Yarın itibariyle yoğun bir kar yağışı bekliyoruz. Sömestir döneminde kar kalınlığının 1 metreyi aşmasını tahmin ediyoruz. Buraya gelen misafirlerimiz snowboard, kayak, kar motoru ile safari, kar bisikleti, zipline, kızak ile keyifli vakit geçirme imkanı bulunuyorlar. Otelimizde doluluk oranı şuan itibariyle yüzde 80 dolayında ve sömestir döneminde yüzde yüz doluluk oranına ulaşmayı tahmin ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı zirvenin tadını çıkarmaya davet ediyoruz\" diye konuştu.



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