Ergün AYAZ/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'de hava sıcaklığının düşmesinin ardından yağan karla Kartepe beyaza büründü.

Dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden yağış Kartepe\'yi beyaza bürüdü. Kayak merkezinin bulunduğu alanda yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. 17 pistten Otel Lifti ve Geyik alanında bulunan pistler açıldı. Kartepe yolu üzerinde restoranların bulunduğu alanda ise kar kalındığı 10 santime ulaştı. Kartepe\'ye tatile gelen Taner Avcı, \"Kartepe\'yi merak ettiğim için İstanbul\'dan geldim. Kar yağışıyla karşılaşınca bana sürpriz oldu. Böyle bir karla karşılaşacağımı ummuyordum. Doğası ve ortamı çok güzel. Bundan sonra fırsat buldukça Kartepe\'ye geleceğim\" dedi.

Karla kaplı bir yerde bulunmaktan çok keyif aldığını söyleyen Ayşe Keskin ise \"Biz dün gece Kartepe\'ye geldik. Karlı bir güne uyandık. Bizi çok mutlu etti\" diye konuştu.



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