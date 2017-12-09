Kartalpaşa Gençlik ve Spor Kulübü'nden büyük hamle

İSTANBUL, (DHA)

Kartal\'da yeni kurulan ve altyapı çalışmalarını sağlam temeller üzerine oturtacak adımlar atan Kartalpaşa Gençlik ve Spor Kulübü, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Kabataş Erkek Liseliler Eğitim,Kültür ve Sağlık Vakfı, BJK Kabataş Vakfı ile \"Spor Altyapısı İşbirliği Protokolü\"imzaladı.

Spor Altyapısı İşbirliği Protokolü kapsamında amaçlar;

1. Ülkemize küresel spor işgücünü, sistemlerini, eğitimini, teknolojisini ve tesislerini içeren \"spor altyapısı\" alanında katkılar sağlamak

2. Spor altyapısı için küresel bir model geliştirmek

3. Topraklarımızdan ve ülkemiz demografik fırsat penceresinden, küresel çaplı sporcular yetişmesini desteklemek

4. Spor sağlığı ve spor teknolojisi alanında bilimsel, araştırıcı, eğitsel çalışmalar yapmak

5. Yöre sporuna ve sağlıklı yaşamına bilimsel katkılar ve yaşlılarımıza/engellilere mobilite sunmaktır.

Spor Altyapısı İşbirliği Protokolü kapsamında KartalpaşaGençlik ve Spor Kulübünün kuruluş ve işleyiş süreci doğrultusunda tesisleşme, her yaşta ve her branşta hizmet vermek ve küresel çaplı sporcular yetiştirmek amaçlı hedeflere doğru işbirliği içinde yürüme kararı alınmıştır.

Törene, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve siyah-beyazlı yöneticiler katıldı. \"Spor Altyapısı İşbirliği Protokolü\" imza töreni KartalpaşaGençlik ve Spor Kulübü Yöneticilerinin, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman\'a ve Kabataş Erkek Liseliler Eğitim,Kültür ve Sağlık Vakfı Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu\'na günün anısına hediye sunumu ile tamamlandı.

(FOTOĞRAFLI)