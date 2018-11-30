Kartallı miniklere ağız ve diş sağlığı eğitimi

İSTANBUL,(DHA)- Kartal Belediyesi, minik öğrenciler için ağız ve diş sağlığı eğitimi düzenledi.

Petrol İş Mahallesi’nde bulanan Begüm Yavuz Kreşi’ndeki eğitime Kartal Belediyesi Kreşler Müdürü Nazlı Enif Dipşar ve Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Arda Savaş katıldı.

Kartal Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görevli diş hekimi tarafından gerçekleştirilen eğitimde, 5-6 yaş grubu çocuklara; ağız ve diş sağlığının önemi, ağız ve diş bakımının nasıl yapılması gerektiği ve diş fırçalama tekniği ile ilgili bilgiler verildi.

Çocuklar, eğitimin ardından özel olarak hazırlanan ağız ve diş bakımıyla ilgili videoyu izledi. Kartal Belediyesi Kreşler Müdürlüğü’ne bağlı çocuk gelişim merkezlerinde eğitim alan öğrenciler için düzenlenen etkinlikte minikler, meraklı bakışlarla verilen eğitimi takip etti.

Daha sonra eğitime katılan tüm öğrencilere Kartal Belediyesi tarafından hazırlanan ağız ve diş bakım seti hediye edildi.