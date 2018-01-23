Kartalkaya'da tatilcilerin güvenliği JAK ve JÖAK'a emanet

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Kartalkaya\'da görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve Ankara\'dan görevlendirme ile Bolu\'ya gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı\'na bağlı arama kurtarma ekibi, snowboard ve kayak yaparken kaybolan ve yaralanan tatilcilere anında müdahale ediyor. Tatilciler, kayak merkezi çevresindeki alanlardaki ağaçlara yerleştirilen 60 acil çağrı butonlarıyla yardım istenebiliyor.

Köroğlu Dağları zirvesinde bulunan 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya kayak merkezini her sezon 500 bine yakın tatilci ziyaret ediyor. Bölgede zaman zaman yoğun sis ve kar yağışı da etkili oluyor. Kayak merkezindeki jandarma karakolunda bulunan JAK timleri de olumsuz hava şartlarında kayak ve snowboard yaparken pistlerden çıkarak kaybolan tatilcilerin kısa sürede bulunması için çalışıyor. Kayak sezonu süresince Ankara\'dan görevlendirmeyle gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı\'na (JÖAK) bağlı özel arama kurtarma ekibi de JAK timleriyle birlikte hareket ederek olaylara anında müdahale ediyor.

Kayak merkezi çevresinde bulunan ormanlık alanlarda telefonun çekmediği 60 noktada ağaca yerleştirilen radyo frekanslı acil çağrı butonları bulunuyor. Kaybolma olaylarının yaşandığı Çamçukuru, Ramazanbey Deresi, Kantuzla, Gıcırgan Deresi ve Çekirge bölgelerinde bulunan 330 adet bilgilendirme tabelası da kaybolan tatilciyi çağrı butonlarına yönlendiriyor. Kaybolan kişi butona bastığı an jandarma karakolundaki alarmlar devreye giriyor. Bilgisayar üzerinden yardım çağrısının geldiği yer tespit edilerek, kar motorlarıyla kayıp kişiyi bulmak için çalışma başlatılıyor. Kayıp kişiye ulaşan ekipler, sıcak çay ve çikolata ikram ediyor. Kişi yaralıysa ilk müdahalesi yapıldıktan sonra paletli araçlarla en yakın sağlık kuruluşuna götürülüyor. Ekipler, olaylara hızlı müdahale kabiliyetlerini korumak için sık sık tatbikat yapıyor.

Kartalkaya Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Muammer Yardımcı, geçen yıl 10 kaybolma olayına müdahale ettiklerini, bu yıl ise 6 kaybolma ve 2 mahsur kalma olayına müdahale edildiğini söyledi. Yardımcı, görevlerinin Kartalkaya\'da huzur ve güven içinde tatil yapılmasını sağlamak olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"JAK timi olarak görevimiz; kayak merkezine gelen vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde tatillerini geçirmesini sağlamaktır. Kayak merkezi içindeki pistlerde yaralanan vatandaşlarımıza ilk müdahaleyi yaparak envanterimizde bulunan kar motorları ile en yakın sağlık kuruluşuna sevkini yapmaktır. Ayrıca kayak merkezinde meydana gelen kaybolma olaylarına müdahale ederek en kısa zamanda kaybolan vatandaşlarımızı bulmaktayız. Yerleştirilen çağrı butonlarına basıldığında, karakolumuzdaki çağrı merkezlerimizde görülmektedir. Bilgisayar ortamına yerleştirilen haritada kaç numaralı butonun yandığı görülmektedir. Biz de almış olduğumuz bilgilerle kaybolan vatandaşlarımıza ulaşmaktayız.\"



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