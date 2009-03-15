Kartalkaya'da sezon uzadı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışının etkili olmaya devam etmesi üzerine oteller sezonu uzattı. Kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu Kartalkaya'da, Nisan ayının başında sezonu kapatan oteller, bu yıl 1 Mayıs'a kadar açık kalacak.



Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde son 5 gündür etkili olan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 3 metreye ulaştı. Teleski çarkları karlar altında kalırken, oteller saatlerce pist makineleri ile çarkların altındaki karları temizledi. Son yılların en yoğun kar yağışının yaşanması üzerine oteller sezonu uzatma kararı aldı. Hafta sonları Kartalkaya'da oteller yüzde 100, hafta içi ise yüzde 70 doluluk oranına ulaşıyorlar.



Grand Kartal Genel Müdürü Halit Ergül, diğer yıllarda sezonu Nisan ayının başında kapattıklarını belirterek, “Kartalkaya, Kartalkaya olalı böyle kar görmedi. Kartalkaya'da Mayıs ortalarına kadar kayak yapılabilecek. Bizlerde 1 Mayıs tarihine kadar sezonu uzatma kararı aldık'' dedi.

