Kartalkaya’da oteller doldu

Türkiye’nin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya’da kar kalınlığı 2 metreye ulaşırken, otellerin doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı.



Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan toplam 2 bin yatak kapasiteli 4 otelde rezervasyonlar, yaklaşan yarı yıl tatili öncesi tamamen doldu.



Grand Kartal Otelinin Genel Müdürü Halit Ergül, istenilen müşteri potansiyelini yakaladıklarını belirterek, “hem hafta için hem de hafta sonunda yüzde 100 doluluk oranını yakalamış durumdayız. İçinde bulunduğumuz sezon, son 10 yılın en iyi sezonu” diye konuştu.



Doruk Kaya Otelinin Genel Müdürü Yusuf Avcı ise tatilcilerin gün boyuncu pistlerde doyasıya kayak yaparak eğlendiğini, akşamları ise otellerde düzenlenen eğlence programları ile keyifli dakikalar geçirdiklerini anlattı. Avcı, Kartalkaya’ya bu sezon çok sayıda yabancı turist geldiğini de sözlerine ekledi.

