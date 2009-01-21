T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kartalkaya’da oteller doldu

Kartalkaya’da kar kalınlığı 2 metreye ulaşırken, otellerin doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı.

21 Ocak 2009 02:00

Türkiye’nin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya’da kar kalınlığı 2 metreye ulaşırken, otellerin doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı.

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan toplam 2 bin yatak kapasiteli 4 otelde rezervasyonlar, yaklaşan yarı yıl tatili öncesi tamamen doldu.

Grand Kartal Otelinin Genel Müdürü Halit Ergül, istenilen müşteri potansiyelini yakaladıklarını belirterek, “hem hafta için hem de hafta sonunda yüzde 100 doluluk oranını yakalamış durumdayız. İçinde bulunduğumuz sezon, son 10 yılın en iyi sezonu” diye konuştu.

Doruk Kaya Otelinin Genel Müdürü Yusuf Avcı ise tatilcilerin gün boyuncu pistlerde doyasıya kayak yaparak eğlendiğini, akşamları ise otellerde düzenlenen eğlence programları ile keyifli dakikalar geçirdiklerini anlattı. Avcı, Kartalkaya’ya bu sezon çok sayıda yabancı turist geldiğini de sözlerine ekledi.

ETİKETLER

tatilgezi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24