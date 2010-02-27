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Yaşam

Kartalkaya'da kaybolan 6 tatilci bulundu

Kartalkaya kayak merkezinde snowboard yaparken kaybolan 1'i kadın 6 tatilci bulundu.

27 Şubat 2010 02:00

T24 - Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde snowboard yaparken kaybolan 1'i kadın 6 tatilci bulundu.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde saat 14.00 sıralarında, yoğun sisin etkili olduğu Yılmaz Demir pistinde kayarken kaybolduklarını jandarmaya bildiren 6 tatilci, Kartalkaya Jandarma Arama Kurtarma timi tarafından Köroğlu Deresi mevkisinde bulundu.
 
Jandarma Arama Kurtarma Timi tarafından bulunan Berke Coşkun, Buminhan Tunç, Burak Pişkintaş, Emre Er, Burcu Polat ve Doruk Şanlı adlı tatilciler, jandarma ekibi eşliğinde Kındıra Yaylası mevkine kadar yürüdü ve daha sonra askeri araçla jandarma karakoluna götürüldü.

Yılmaz Demir pistinde kayak yaparken etkili olan sis nedeniyle pisten çıktıklarını ifade eden tatilciler, ''Kaybolduğumuzu anladıktan sonra cep telefonumuzla jandarmayı aradık ve yardım istedik. Kısa bir süre içerisinde jandarma ekipleri bizleri buldu. Yaklaşık 45 dakika yürüyerek yol bulmaya çalıştık. Çok yorulmuştuk. Jandarma bizi bulana kadar zor anlar yaşadık'' diye konuştular.
Kaybolan 6 tatilci daha sonra konakladıkları otellere götürüldüler.

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