Kartalkaya’da kar 2.5 metre, oteller dolu

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya'da kar kalınlığı 2.5 metreye ulaştı. Otellerin doluluk oranı yüzde 90.



Bolu'da 2 gündür aralıklarla devem eden yağışın ardından Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 2 metre 50 santimetre olarak ölçüldü.



Bolu'nun Gerede ilçesindeki Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 1 metre 20 santimetreye ulaştı. Kayak merkezlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Öte yandan, Kartalkaya'daki oteller yüzde 90 doluluk oranıyla hizmet veriyor.



Bolu Meteoroloji Müdürü Erol Öztabak, kentte kar yağışının çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceğini belirterek, "Hava sıcaklıkları akşam saatlerinde düşecek. Don olayları yaşanabilir. Bu nedenle akşam yola çıkacak sürücülerin dikkatli olması gerekiyor" dedi.

