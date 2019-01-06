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Kartalkaya'da hafta sonu yoğunluğu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya, hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı

06 Ocak 2019 18:48

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'nun kayak merkezi Kartalkaya, hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı. Kartalkaya\'da otel sahibi Emine Ergül, \"Şahane bir kış geçiriyoruz. Son 10 yılın en güzel kışını yaşıyoruz\" dedi.
Köroğlu Dağları\'nın zirvesindeki 2200 rakımlı Kartalkaya\'ya, hafta sonu tatilciler akın etti. Kayak merkezindeki otellerin doluluk oranı, yüzde 100\'e yaklaştı. Kayak tutkunları, kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye ulaştığı Kartalkaya\'da pistleri doldurdu. Tatilciler, pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkardı. Telesiyejlerle pistlerin zirvesine çıkan tatilciler, zirveden aşağılara doğru kayak ve snowboard yaparak, inmenin heyecanını yaşadı.
\'SON 10 YILIN EN GÜZEL KIŞI\'
Kartalkaya\'da otel sahibi Emine Ergül, \"Bu sene aynı 1980- 1990 kışları gibi. Şahane bir kış geçiriyoruz. Aralık ayının başından itibaren pistlerimiz kayakçıları ağırlıyor. Son 10 yılın en güzel kışını yaşıyoruz. Doluluk yüzde 100\'lerde. Metrelerce kar var. Ulaşımda hiçbir sıkıntı yok. Yollarımız hiçbir zaman kapanmıyor. Gelecek olanlar; kar lastiği, çekme halatı, zincir bulundurmaları halinde sorun yaşamazlar. İmkanlar tamam olduktan sonra hiçbir sıkıntı yok\" diye konuştu. 

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