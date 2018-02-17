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Kartalkaya'da 'canlı bowling'de renkli görüntüler

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’nun kayak merkezi Kartalkaya’da düzenlenen ‘Canlı Bowling’ etkinliği ilginç görüntülere sahne oldu

17 Şubat 2018 21:34

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’nun kayak merkezi Kartalkaya’da düzenlenen ‘Canlı Bowling’ etkinliği ilginç görüntülere sahne oldu.
Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi, toplam 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle, 2 bin 200 metre yükseklikte Köroğlu Dağları\'nın zirvesinde, ziyaretçilerine doğayla iç içe kayak keyfi sunuyor. Bu yıl 10 Aralık\'ta tatilcilere kapılarını açan Kartalkaya, bu aya kadar yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladı. Kayak merkezinde hizmet veren bir otel ve bir saat markası sponsorluğunda ‘Canlı Bowling’ etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında tatilciler, 3 metre yükseklikteki şeffaf topların içine girdi ve yokuştan yuvarlanarak 2.5 metre yükseklikteki lobutları devirdi. Yaklaşık 3 bin 500 kişinin izlediği ve yüzlerce kişinin katıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.
Etkinlikle ilgili bilgiler veren otelin genel müdürü Yusuf Avcı, \"Etkinlik 10 Ocak ve 16 Şubat tarihlerinde iki kez yapıldı. Etkinliği yaklaşık 3 bin 500 kişi izledi. Projenin videosu ise Youtube’da. Bu etkinliğe ‘Canlı Bowling’ etkinliği diyebiliriz. Katılımcılar bu etkinlik sayesinde dolayısıya eğlendi\" dedi.

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