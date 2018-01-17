Kartalkaya yarı yıl tatiline hazır

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'nun kayak merkezi Kartalkaya\'da tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Kayak merkezinde faaliyet gösteren tur şirketi yetkilileri ve otel sahipleri ilgiden memnun olduklarını söyledi. Grand Kartal ve Gazelle Oteli Genel Müdürü Emir Aras, \"Hafta içi olmasına rağmen oteller dolu. Sömestirde tüm tesislerimiz dolacak\" dedi.

Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kartalkaya kayak merkezi, toplam 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle, 2 bin 200 metre yükseklikte Köroğlu Dağları\'nın zirvesinde, ziyaretçilerine doğayla iç içe kayak keyfi sunuyor. Bu yıl 10 Aralık\'ta tatilcilere kapılarını açan Kartalkaya geçen ay 50 bin kişiyi ağırladı. Hafta içi olmasına rağmen kayak merkezindeki otellerin doluluk oranı yüzde 80\'e ulaştı. Kayak tutkunları, kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı Kartalkaya\'da pistleri doldurdu. Telesiyejlerle pistlerin zirvesine çıkan tatilciler, zirveden aşağılara doğru kayak ve snowboard yaparak inmenin heyecanını yaşadı.

Kartalkaya\'ya turlar düzenleyen bir şirketin yetkisi, \"Uludağ, Kartepe gibi diğer kayak tesislerine göre Kartalkaya daha iyi durumda. İlgi çok diyemeyiz şu anda ama önümüzdeki hafta büyük bir yoğunluk bekliyoruz\" dedi.

OTEL İŞLETMECİLERİ MEMNUN

Grand Kartal ve Gazelle Oteli Genel Müdürü Emir Aras ise son 5 yılın en güzel sezonu olmasını beklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Bu sezon geçtiğimiz yıllara göre çok yoğun geçiyor. Tesislerde kar sıkıntısı olduğu söyleniyor. Kartalkaya\'da böyle bir sıkıntı yok. Şu an hala kar yağıyor. Son 5 yılın en güzel sezonu olacak diye düşünüyorum. Misafirler açısından da yerli misafirlerin kayak tatillerine çok büyük rağbet gösterdiğini düşünüyorum. Geçen seneye göre doluluklar yüzde 20 daha fazla. Hafta içi olmasına rağmen otelimiz neredeyse dolu. Sömestire kadar da bu yoğunluk devam edecek.\"

Otellerdeki konaklama ücretleri ile ilgili de bilgiler veren Aras, şöyle devam etti:

\"Sömestirde fiyatlar 2 gece konaklamak şartıyla gecelik kişi başı 750 TL olacak. Sömestir tatili bitince fiyatlar hafta içi yarı yarıya düşüyor. Hafta sonu ise 400-500 TL bandında tek kişi gecelik ücretlerimiz oluyor. Bu fiyatlarda 2 gece konaklama şartı var. Mart ayında ise fiyatlar 290 TL\'ye kadar düşüyor. Bu sene Mart ayında da Kartalkaya\'da kar olacak. Sezon kapanmayacak.\"

Aras, günü birlik ziyaretçilerin de Kartalkaya\'yı tercih ettiğini ifade ederek, \"Otellerde günü birlik hizmetler yok. Dışarıda kafelerde günü birlik gelen misafirler için hizmetler veriliyor. Piste girerek, Skipasslerden faydalanmak için gereken ücret 150-200 TL arasında değişiyor. Günü birlik gelenler kayak malzemelerini aldıktan sonra gün boyu bütün pistlerde kayabiliyorlar. Otel müşterileri ise pistlere giriş için herhangi bir ücret ödemiyor. Kayak dersi almak isteyenler için de fiyatlar ders başı 200 ile 300 TL arasında değişiyor\" dedi.



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