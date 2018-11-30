Kartal'dan UEFA Avrupa Ligi'nde muhteşem geri dönüş!

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi I grubundaki 5.maçında Norveç ekibi Sarpsborg'u 2-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda 3-2 mağlup etti. İlk 6 dakikada arka arkaya yediği 2 golle şoka giren Beşiktaş, ikinci yarıda Lens ile geri döndü. 2 gol 1 asistle oynayan Lens maçı çevirdi ve 3 puanı Beşiktaş'a getirdi!

Kara Kartal son yarım saate 2-0 geride girdiği maçta müthiş bir gayret göstererek tarihi bir geri dönüşe imza attı. Lens’in önderliğinde Norveç’ten 3-2’lik skorla dönen Beşiktaş gruptan çıkma adına müthiş bir avantaj elde etti.

Beşiktaş Avrupa Ligi’nde ilk maçta Vodafone Park’ta 3-1 mağlup ettiği Sarpsborg ile Norveç’te karşı karşıya geldi. Santranın hemen ardından 47.saniyede Muhammed ile 1-0 öne geçen ev sahibi 6 dakika sonra Heintz ile bir gol daha bularak farkı 2’ye çıkardı.

Arka arkaya yediği 2 golle şoke giren Kartal, soyunma odasına büyük bir hüsranla girdi. İkinci yarıda bambaşka bir görüntüyle sahaya çıkan Lens ve oyuna sonradan giren Vagner Love giden maçı bambaşka bir hale getirdi.

62’de fileleri havalandıran Lens, 66’da bu kez Vagner Love’a asist çıkardı ve maç 4 dakikada 2-2’ye geldi.

76’da Sarpsborg’un ağlara giden topu ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı. Galibiyet golü için yüklenen ve rüzgarı arkasına alan Kartal, maçı bırakmadı. Yoğun yağmurla birlikte gol için yüklenen Beşiktaş’da 90. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Lens çok şık bir aşırtma gole imza atarak durumu 3-2’ye getirdi.

Muhteşem bir geri dönüşe imza atan Beşiktaş grupta puanını 7’ye çıkardı ve ikinci sıraya yerleşti. Siyah beyazlılar son maçını 13 Aralık’ta Malmö ile İstanbul’da oynayacak.