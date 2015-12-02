Dünyanın en büyük adalet sarayı olarak bilinen Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın tuvaletinde silah bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 5 bloktan oluşan adliyenin B Blok zemin katındaki erkekler tuvaletine, dün öğle saatlerinde arızanın giderilmesi için teknik personel çağrıldı. Teknik personeller tuvaletindeki lavaboların arızasını gidermeye gitti. Bu sırada klozetin kapağını açan görevliler, siyah renkli bir poşet gördü. Görevliler klozetten çıkardıkları poşetin içine bakınca tabancayı gördü.

Tabanca ve 12 mermi

Olay yerine gelen polis memurları naylon poşet alarak polis noktasına götürdü. Poşette 7.65 çapında İtalyan "Pietro Beretta" marka tabanca ve şarjöründe de 12 mermi olduğu tespit edildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından adliyedeki tüm katların tuvaletlerinde inceleme yapıldı.

Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.silahın adliyeye nasıl ve kim tarafından sokulduğu sorularına cevap aranırken poşet ve silah üzerindeki parmak izleri araştırılıyor. Öte yandan adliyenin de kamera görüntüleri de incelemeye alındı.