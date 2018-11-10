KARTAL'DA YANGIN; BABA VE ÇOCUKLARINI İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN- İSTANBUL DHA

Kartal\'da 7 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Daireden yükselen dumanlar nedeniyle evde mahsur kalan bir baba ve üç oğlu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan babanın ve bir çocuğunu durumun ağır olduğu öğrenildi.

Yangın, 13.30 sıralarında Orta Mahalle, Kılıç Ali Paşa Sokak\'ta meydana geldi. 7 katlı binanın giriş katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen dumanlar nedeniyle baba İzzettin İlhan ile Sude, Emirhan ve Elif ismindeki üç çocuğu içeride mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan baba ve çocuklarını kurtarırken, yangına müdahale ederek, söndürdü. Ambulansla hastaneye sevk edilen baba İzzettin İlhan ile bir çocuğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Yaralıların ambulansa bindirilmesi

-Detaylar

(AKTÜEL)

-Olay yerinden detay

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Görgü tanıkları ile röportaj

