KARTAL'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Kartal\'da henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil yol kenarında bulunan bir inşaatın çevre güvenlik duvarına vurarak durabildi. Kazada araç sürücüsü Kadir K. yaralandı.



Soğanlık D-100 Karayolu yan yolda saat 05.30 sıralarında Pegagaz Sokak girişinde meydana gelen kazada, iddiaya göre Kartal\'dan Kadıköy istikametine gitmekte olan 34 UOC 53 plakalı aracın sürücüsü Kadir K. henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.



İNŞAATIN GÜVENLİK DUVARINA ÇARPTI

Önce kaldırıma çıkan otomobil ardından bir inşaatın güvenlik için yapılan metal duvarına çarptı. Yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra duran otomobilde tek olduğu belirlenen Kadir K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri aracın kapısını açamayınca olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



KARTAL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ\'NE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri tarafından açılan kapıdan çıkarılan Kadir K. yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü dökümü:

------------

-Kaza yeri

-Polis ekiplerinin çalışması

-Kadir K.\'nın kullandığı aracın görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

