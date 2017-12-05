 KARTAL'DA PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

İstanbul DHA

Kartal\'da patenli 5 gencin, bir motosikletin arkasına tutunarak ilerlemesi yürekleri ağza getirdi.

Kartal Sahil Yolunda, önceki akşam üzeri 5 genç, trafikte ilerleyen bir motosiklete tutunarak yolculuk yaptı. Patenli gençlerin kendilerini ve diğer sürücüleri tehlikeye atarak yaptıkları yolculuk, arkalarından gelen bir araçtaki kişiler tarafından cep telefonu kamesına kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu kamerasından

-Gençlerin motosiklet arkasına tutunarak ilerlemesi