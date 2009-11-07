Kartal'da kuyumcu dehşeti: 1 ölü

Kartal'da bir kuyumcu, silahlı ve kar maskeli 4 kişi tarafından soyuldu. Soyguncuların yaraladıkları iş yeri sahibi, kaldırıldığı hastanede öldü.



Çırçır Caddesi'ndeki bir kuyumcuya gelen silahlı ve kar maskeli 4 kişi, iş yeri sahibi Nihat Aras'ı silahla tehdit ederek yanlarında getirdikleri sırt çantasına altınları doldurmaya başladı.



Bu sırada direnen iş yeri sahibine uzun namlulu silahlarla ateş eden soyguncular, daha sonra ara sokakta kendilerini bekleyen araçla olay yerinden uzaklaştı.



Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda 4 kurşun yarası tespit edilen Aras, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis, çalıntı olduğu öğrenilen otomobille kaçan şüphelileri yakalamak amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

