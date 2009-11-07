T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kartal'da kuyumcu dehşeti: 1 ölü

Kartal'da uzun namlulu silah taşıyan 5 kişi kuyumcu soydu. Ağır yaralanan iş yeri sahibi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

07 Kasım 2009 02:00

Kartal'da bir kuyumcu, silahlı ve kar maskeli 4 kişi tarafından soyuldu. Soyguncuların yaraladıkları iş yeri sahibi, kaldırıldığı hastanede öldü.

Çırçır Caddesi'ndeki bir kuyumcuya gelen silahlı ve kar maskeli 4 kişi, iş yeri sahibi Nihat Aras'ı silahla tehdit ederek yanlarında getirdikleri sırt çantasına altınları doldurmaya başladı.

Bu sırada direnen iş yeri sahibine uzun namlulu silahlarla ateş eden soyguncular, daha sonra ara sokakta kendilerini bekleyen araçla olay yerinden uzaklaştı.

Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda 4 kurşun yarası tespit edilen Aras, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, çalıntı olduğu öğrenilen otomobille kaçan şüphelileri yakalamak amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24