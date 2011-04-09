-KARTAL'DA KASIMPAŞA MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 09.04.2011 - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 11 Nisan Pazartesi günü Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlı oyuncuların taktik ağırlıklı bir idman yaptığı bildirildi. İlk bölümde kısa pas ve istasyon çalışmaları yapan futbolcuların, dar alan çalışmalarının ardından yarım sahada taktik maç oynadığı, son bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdiği duyuruldu. Sol topuğunda ağrıları olduğu için dünkü çalışmada yer almayan İbrahim Toraman, bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Ancak, çift kale maçta yüzüne darbe alan tecrübeli oyuncu tedbir amaçlı çalışmayı yarıda bıraktı. Bu oyuncunun yanı sıra çift kale maçta sağ dizinde ağrı hisseden Fernandes'in de yine tedbir amaçlı çalışmayı bırakmak zorunda kaldığı açıklandı. Bu arada, sakatlıkları nedeniyle dünkü antrenmanda bulunmayan Simao ve Almeida ise takımla birlikte çalıştı. Öte yandan, tedavileri süren Ekrem, Ersan, Ferrari ve Guti antrenmana katılmadı. Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın akşam basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.