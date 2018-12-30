T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) KARTAL'da, henüz bilinmeyen bir nedenle denize giren Barış Kekeç(30) kayboldu

30 Aralık 2018 10:03

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) KARTAL\'da, henüz bilinmeyen bir nedenle denize giren Barış Kekeç(30) kayboldu. Olay, saat 03.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte gece yarısı sahile gelen Barış Kekeç henüz bilinmeyen bir nedenle denize girdi. Denize giren Barış Kekeç bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları denizde Kekeç\'i göremeyince durumu polis ekiplerine haber verdi.  Arkadaşların ihbarı üzerine Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipler olay yerine gelerek denizde arama çalışması başlattı. Olay yerine gelen Kekeç\'in ailesi ise siniri krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali Kerem BENGİKARTALBarış Kekeç30OlayKordonboyu Mahallesi TurgutBulvarıBarış KekeçDenizeArkadaşlarıKekeçDeniz PolisiKıyı Emniyeti Genel MüdürlüğüSahil GüvenlikOlaylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24