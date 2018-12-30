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KARTAL'DA DENİZE GİREN KİŞİ KAYBOLDU 

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Kartal'da, henüz bilinmeyen bir nedenle denize giren Barış Kekeç(30) kayboldu

30 Aralık 2018 09:53

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Kartal\'da, henüz bilinmeyen bir nedenle denize giren Barış Kekeç(30) kayboldu. Olay, saat 03.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte gece yarısı sahile gelen Barış Kekeç henüz bilinmeyen bir nedenle denize girdi. Denize giren Barış Kekeç bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları denizde Kekeç\'i göremeyince durumu polis ekiplerine haber verdi.  Arkadaşların ihbarı üzerine Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipler olay yerine gelerek denizde arama çalışması başlattı. Olay yerine gelen Kekeç\'in ailesi ise siniri krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Görüntü Dökümü
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-Denizde arama kurtarma çalışması
-Barış Kekeç\'in ait eşyalar
-Vatandaşlar araçlarını park etmesi
-Olay yerindeki çalışmaları izleyenler
-Polisinin kimlikle ailesine haber vermesi
-Arkadaşı sinir krizi geçirmesi
-Anne ve babası sinir krizi geçirmesi
-Sahil güvenlik ve deniz polisi
-Sağlık ekiplerinden detay
-Genel ve detaylar
 
 
 

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