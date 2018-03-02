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KARTAL'DA DEHŞET EVİ: KARI-KOCA BIÇAKLA ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU (3)

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA Kartal'da, karı-koca evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

02 Mart 2018 00:14

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
Kartal\'da, karı-koca evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Polis, cinayet şüphelisi olarak çiftin psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğlunu arıyor.
Olay, saat 17.00 sıralarında, Uğur Mumcu Mahallesi\'ndeki bir sitedeki evde meydana geldi. Dün akşamdan beri Bülent Öztürk ile eşi Hatice Öztürk\'ten haber alamayan yakınları, oturdukları eve geldi. Otomobillerinin evin önünde ve kapılarının kilitli olması nedeniyle çilingir çağrılarak kapı açıldı. Yakınları, ikisinin de 65 yaşında oldukları ve iki çocukları bulunduğu öğrenilen Bülent Öztürk ile eşi Hatice Öztürk\'ün yerde yatan cansız bedenleriyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bülent Öztürk\'ün boğazının kesilerek, eşi Hatice Öztürk\'ün ise sırtından bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri incelemelerini sürdürürken olay yerine cumhuriyet savcısı da geldi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

ÇİFTİN OĞLU CİNAYET ŞÜPHELİSİ OLARAK ARANIYOR
Polis, dün akşam 23.00\'te evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan, çiftin 30 yaşlarındaki psikolojik sorunları olduğu belirtilen E.Ö adlı oğlunu cinayet şüphelisi olarak arıyor. 

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Polis ekipleri 
-Sağlık ekipleri
-Öldürüldükleri dairenin girişi

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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