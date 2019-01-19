Kartal'da cip çalan kişinin vurulma anı kamerada

Ali AKSOYERİSTANBUL,(DHA)-KARTAL\'da Bedrettin Dalan\'ın oğluna ait bir aracı çaldıktan sonra kaçarken takip eden korumalar tarafından Cemil Ö.(38)\'nün vurularak öldürüldüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kartal, Orhantepe Mahallesi, Orhangazi Caddesi üzerinde perşembe sabah saatlerinde meydana gelen olayda Bedrettin Dalan\'ın oğlu Barış Dalan\'a ait cip çalan şüpheliler hızla kaçmaya başlamıştı. Bedrettin Dalan\'ın yakın korumaları takip ettikleri araca ateş ederek durdurmaya çalışırken direksiyonda bulunan şüpheli Cemil Ö. başından vurularak hayatını kaybetmişti. Olayı gerçekleştiren yakın korumalar ise bir süre sonra polise teslim olmuşlardı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde cipin yolunun korumalar tarafından kesilmesiyle cipin bir servis aracına çarpması yer alıyor. Daha sonra araçtan inen korumaların cipe doğru ilerlediği görülüyor. Bir süre sonra korumaların telefonla konuşması görüntülene yansıyor. Gözaltına alınan şüpheli Cemal G. çıkarıldığı mahkemece \"kasten öldürme\" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(FOTOĞRAF)