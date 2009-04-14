Kartal’da bir işadamı ölü bulundu

Kartal'da bir iş adamı aracında ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Orhantepe Mahallesi Yasemin Sokak'ta yürüyüş yapan vatandaşlar, yol kenarındaki ağaçlık alanda, 34 AK 1211 plakalı araçta bir kişinin hareketsiz halde bulunduğunu polise bildirdi.



Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobilin sahibi olan iş adamı Alaettin Kara'nın (52), başından silahla vurularak hayatını kaybettiği anlaşıldı.



Olay yerinde bir tabanca bulunurken, Kara'nın cebinden, "Ben öldükten sonra böbrek hastası olan oğlumun tedavisini aksatmayın" yazılı not çıktığı öğrenildi.



Kara'nın cesedi, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

