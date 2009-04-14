T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kartal’da bir işadamı ölü bulundu

Kartal'da bir iş adamı aracının içinde öldürülmüş halde bulundu.

14 Nisan 2009 03:00

Kartal'da bir iş adamı aracında ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Orhantepe Mahallesi Yasemin Sokak'ta yürüyüş yapan vatandaşlar, yol kenarındaki ağaçlık alanda, 34 AK 1211 plakalı araçta bir kişinin hareketsiz halde bulunduğunu polise bildirdi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobilin sahibi olan iş adamı Alaettin Kara'nın (52), başından silahla vurularak hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olay yerinde bir tabanca bulunurken, Kara'nın cebinden, "Ben öldükten sonra böbrek hastası olan oğlumun tedavisini aksatmayın" yazılı not çıktığı öğrenildi.

Kara'nın cesedi, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24