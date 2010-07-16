'Kartal Yuvası' para bastı

T24 - UEFA Avrupa Ligi 2. ön elem karşılaşmasında Faroe adaları'ndan Vikingur takımıyla mücadele eden Beşiktaş'ın lisanslı ürün satışlarında rekor düzeyde satış gerçekleştirildi.



Quaresma transferiyle taraftarlarını sevindiren Beşiktaş, lisanslı ürün satışlarındaki artış da yeni sezon öncesi yöneticilerin yüzünü güldürdü.



Beşiktaş'ın dün akşam (15 Temmuz 2010) Faroe Adaları temsilcisi Vikingur ile yaptığı ve aynı zamanda yeni sezonun ilk resmi maçı olan UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk karşılaşması öncesi, BJK İnönü Stadı'ndaki 2 Kartal Yuvası mağazasından rekor düzeyde satış yapıldığı açıklandı. Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, ''Vikingur karşısında hem tribünde müthiş bir koroyla oyuncularımızı motive eden, hem de lisanslı ürünlerimizi satın alarak Beşiktaşımıza destek olan taraftarlarımıza şükranlarımızı sunarız'' denildi.



Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:



''BJK İnönü Stadı'nda bulunan 2 Kartal Yuvası mağazamız dün rekor düzeyde bir satış gerçekleştirdi. Yeni sezon için yapılan beyaz ve çubuklu formalarımızla birlikte diğer lisanslı ürünlerimize de büyük ilgi gösteren taraftarlarımız, böylece kulübümüze desteklerini sergiledi. Taraftarlarımız hem karşılaşma sırasında takımımıza gösterdikleri sevgi ve sergiledikleri büyük destekle, hem de maç öncesinde Kartal Yuvası mağazalarımızdan yaptıkları alışverişle bu şölenin baş aktörü olarak göğsümüzü kabarttı.''



BJK Sportif Ürünler A.Ş. pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Altunlu da, ''Rekor sayıda satış gerçekleştirdik. Lisanslı ürünlerimize ilgi gösteren tüm Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyoruz'' dedi.





