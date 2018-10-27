'Kartal yuvası' İshak Paşa Sarayı beyaza büründü

Sedat BUDAK / DOĞUBAYAZIT, Ağrı, (DHA)- AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan tarihi İshak Paşa Sarayı ve çevresi kartpostallık görünüme kavuştu.

Şehirde dün gece etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, Doğu Anadolu Bölgesi\'nin görkemli tarihi yapıları arasında yer alan, Osmanlı mimarisinin en seçkin örneklerinden olan İshak Paşa Sarayı ve çevresi de karla kaplandı. Kar yağışı, ilçeye hakim bin 900 rakımlı tepede kurulu, kartal yuvası görünümü ve tarihi özelliğiyle her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çeken saray ile çevresinde güzel bir kar manzarası oluşturdu.

Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşan tarihi sarayın da yer aldığı bölge, Beyazıt Camisi, Urartu Kalesi, İslam mutasavvıfı Ahmed-i Hani\'nin türbesi ve kent müzesi gibi birçok tarihi değere ev sahipliği yapıyor. Türkiye\'nin çatısı olarak adlandırılan Ağrı Dağı\'nın karşısında \'Medeniyetler geçidi\' olarak nitelendirilen bölge, özellikle kış aylarında fotoğraf tutkunlarının gözde yerleri arasında yer alıyor.

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