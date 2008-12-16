Kartal sıkıntılı



Turkcell Süper Lig’de sahasında Ankaragücü'nü yenerek zirve iddiasını sürdüren Beşiktaş, hafta sonu oynanacak Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.



Siyah-beyazlı takımda 8 futbolcunun sakatlıkları devam ederken, pazar günü Serdar Kurtuluş ve Aydın Karabulut'un kesin olarak forma giyemeyeceği açıklandı.



Turkcell Süper Lig'de Ankaragücü'nü 1-0 yenen Beşiktaş, bir günlük iznin ardından Galatasaray ile yapacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen çalışmada futbolcuların, 5'e 2 pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptıkları belirtildi.



Siyah-beyazlılarda, sakatlıkları bulunan oyuncular Aydın Karabulut, Serdar Kurtuluş, Uğur İnceman, Tello, Zapotocny, Serdar Özkan, Rüştü Reçber ve İbrahim Toraman'ın idmana katılamadıkları açıklandı.



Almanya'da tedavisi süren Aydın Karabulut'un yanı sıra sağ arka adalesinde ödem oluşan Serdar Kurtuluş'un, hafta sonu yapılacak Galatasaray derbisinde takımdaki yerlerini alamayacakları kaydedildi.

