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Kartal Sahil Yolu'nda makas kazası: 2 yaralı

Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,(DHA) OLAY saat 10

21 Ağustos 2018 15:28

Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,(DHA)
OLAY saat 10.30 sıralarında Kartal Rahmanlar Sahil Yolu Pendik istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Kamil Suna yönetimindeki 34 RJ 1909 plakalı araç, Pendik yönünde makas atarak hızlı bir şekilde ilerlerken kontrolden çıktı. Aynı yönde giden iki araca çarpan otomobil orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrası arka koltukta oturan Enes Cevizli, araçta sıkıştı. Bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sıkışan genç itfaiye ekiplerinin kırk dakikalık müdahalesi sonunda çıkartıldı. Kazada ağır şekilde yaralanan Enes Cevizli ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Araç sürücüsü Kamil Suna ise ayakta tedavi edildi. İtfaiyenin kurtarma çalışmaları sırasında vatandaşlar cep telefonlarıyla kurtarma çalışmalarını görüntüledi. Görgü tanıkları aracın zikzaklar çizdiğini ve hızlı olduğunu iddia etti. Kazaya karışan bir araç şoförü \"Sağdan bu araba deli gibi geliyordu. Orta şeritte gidiyorduk. Bana makas attı, çarpacaktı. Kız kardeşimin arabasının üzerine çıktı. Tekerlek fırladı benim üzerime geliyordu. Ağaçlara doğru fırladı gitti\" diye konuştu.

fotoğraflı

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